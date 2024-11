Liberoquotidiano.it - "La regina dei tarocchi": qual è il salume ad altissimo rischio, attenti a cosa portate in tavola

Claudio, un attento lettore di Spesa Libera da anni, mi ha inviato la foto di unindividuato in un supermercato spagnolo. Si tratta di una improbabile “Mortadela Siciliana”, mortadela e non mortadella, prodotta e commercializzata dalla iberica ElPozo, fondata nel 1954 a Alhama de Murcia, una cittadina di 22mila abitanti. «Possibile?», ci scrive Claudio nel messaggio con cui accompagna la foto della “mortadela” spagnola. E in effetti è possibile eccome. La mortadella è in sesta posizione nella classifica dei dieci cibi italiani più imitati al mondo, guidata da mozzarella e Parmigiano Reggiano. I più grandi taroccatori di mortadella si trovano negli Stati Uniti e in Argentina. I taroccatori spagnoli arrivano appena dopo. Ma se negli States e in sudamerica c'è poco da fare, perché sia gli Usa sia i Paesi del Mercosur non riconoscono le nostre indicazioni geografiche, in Europa il discorso cambia, anche se ad essere tutelata non è la denominazione “mortadella”, ma Mortadella Bologna che è una Indicazione geografica protetta.