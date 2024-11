Secoloditalia.it - La polizia in corteo a Torino: “Giù le mani dalle divise. Basta violenze e delegittimazione”

Stavolta in piazza ci è andata la, per dire “giù le”. Lafestazione indetta da numerose forze sindacali del comparto si è svolta a, città teatro di scontri particolarmente violenti provocati da antagonisti e pro Pal in occasione deldel “No Meloni day” del 15 novembre, durante i quali si sono registrati anche il lancio di una bomba artigianale e un bilancio di 20 agenti diferiti. “Lo Russo chiudi Askatasuna”, hanno scandito tra l’altro gli agenti, rivolgendosi al sindaco Stefano Lo Russo, durante ilpartito dalla questura e poi trasformato in presidio sotto Palazzo Civico.Lain: “”A portare la solidarietà agli agenti diversi esponenti del centrodestra locale e nazionale, fra i quali la deputata torinese di FdI Augusta Montaruli, l’assessore regionale Maurizio Marrone, anche lui di FdI e il consigliere regionale della Lega Fabrizio Ricca.