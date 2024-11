Unlimitednews.it - Inzaghi “Continuare come nelle ultime undici partite”

MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo, in cui abbiamo raccolto nove vittorie e due pareggi, ma anche le altre squadre stanno correndonoi. Sarà un lungo viaggio, tutte si sono rafforzate enoi vorranno arrivare in alto”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro contro i tedeschi del Lipsia. “Gli arbitri? Bisogna che tutti diano loro una mano, io compreso – ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa – Il Lipsia? E’ una squadra che fa la Champions da sei anni, ha giocato una semifinale e fino a sabato aveva la miglior difesa in Bundesliga. E’ una squadra riconoscibile e di qualità, molto organizzata, e la classifica di Champions non rispecchia il suo valore”. “Il nostro cammino deve proseguire guardando poco lontano, pensando al Lipsia e non al campionato – ha proseguito– Frattesi? Si sta trascinando un problemino alla caviglia da dieci giorni, sarà da valutare perchè oggi non era tranquillo e non si sentiva a posto.