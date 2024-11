Gaeta.it - Il baskin arriva a Cerveteri: eventi e opportunità per tutti il 7 dicembre

Facebook WhatsAppTwittersi prepara ad accogliere un evento sportivo che segna un momento significativo per la comunità, ponendo l’accento sull’inclusione attraverso il basket. Il 7, infatti, il palazzetto di Valcanneto ospiterà un incontro tra due formazioni, il Green Volley e la S.S. Lazio, seguito da un Open Day aperto a chiunque desideri scoprire questo sport innovativo. Il, nato in Lombardia nel 2003, rappresenta una forma di attività fisica che unisce sul campo atleti con disabilità e normodotati, creando un clima di collaborazione e rispetto.Il progettoL’arrivo delè il frutto di un lungo lavoro di preparazione, come sottolineato da Antonella Di Cola, membro dell’associazione ANIMA JÒ. È stata lei a informare la comunità locale riguardo a questo progetto, anticipando l’importanza che avrà per i ragazzi e le famiglie della città.