Tvzap.it - “Grande Fratello”, scenata assurda di Alfonso: cos’è successo con Federica

News tv. “”,dicon– In queste ore,D’Apice si trova nel Tugurio insieme ad alcuni compagni di avventura del, mentrePetagna è ancora all’interno della casa più spiata di Italia. I due hanno cercato di comunicare attraverso la porta, ma le cose non sono andate come sperato. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, prima l’eliminazione e poi le polemiche:Leggi anche: “The Voice Kids”, la scoperta sul giovane Marco: di chi si tratta (VIDEO)“”,diconLa gelosia diD’Apice potrebbe ostacolare il suo possibile ritorno di fiamma conPetagna. Durante un acceso confronto, il ragazzo ha accusato la gieffina: “Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo”.