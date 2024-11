Unlimitednews.it - Garbin “Una vittoria di squadra, abbiamo scritto la storia”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un’attenzione maggiore adesso verso gli uomini, che hanno fatto dei risultati straordinari,il numero uno al mondo ed è normale che la luce dei riflettori sia puntata più di loro. Ricordo però che le donne hanno fatto un’impresa straordinaria, hannoladel tennis mondiale”. Così, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, Tathiana, capitana della Nazionale italiana femminile, sul tetto del mondo in Billie Jean King Cup. “E’ stata unadi, tutte le ragazze hanno portato una loro unicità in questa bellissima trasferta – ha spiegato l’ex tennista veneziana – Ognuna di loro ha colto quello che è lo spirito di. Per me e per Filippo Volandri non è facile escludere grandi campioni che si aspettano di giocare.