Codice della strada, la notizia ingannevole del canone da 50 euro per le targhe

Circola un articolo dal titolo «UFFICIALE: pagheremo ilper leAltri 50€ da versare ogni anno come il bollo», pubblicato il 21 novembre 2024 dal sito Motorzoom.it. Non è la prima volta che ci occupiamo di una “” proveniente dal sito, basti pensare alla falsariguardo al «divieto categorico» dell’uso degli occhiali da sole alla guida. Anche questa volta ci troviamo davanti a un titolo del tutto.Per chi ha frettaNon esiste alcunper ledelle nostre auto.In realtà, il pagamento riguarda letemporanee, o provvisorie.AnalisiLa presunta novità viene diffusa condividendo o l’articolo o lo screenshot contenente il titolo:Cosa dice l’articolo (solo alla fine)Il titolo è del tutto. Bisogna leggere fino in fondo all’articolo per rendersi conto di aver “regalato” la visita al sito:La ragione per cui si pagherà questo ulteriore, legato alle, è in verità semplice da capire: si parlacosiddetta immatricolazione temporanea delleche ha un costo, in effetti che oscilla tra le trenta e le 50, a cui però si deve anche sommare in seguito l’importo che riguarda il pagamento del premio per la garanzia assicurativa, che è invece obbligatoria.