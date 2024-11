Davidemaggio.it - Carmen Di Pietro a Belve: “Non sono personaggio, sono così”

Oltre a Valeria Golino, tra gli ospiti della seconda puntata di, in onda domani sera in prima serata su Rai 2, c’è ancheDi. Una chiacchierata, quella con Francesca Fagnani che promette di strappare più di un sorriso.La protesi al seno scoppiata in voloIncalzata dalle domande di Fagnani, Disceglie di risponde con sincerità a Fagnani: dai suoi esordi con i film erotici ai vantaggi della pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro. Chiacchierata durante la quale ripercorre la famosa esplosione in aereo di una sua protesi al seno.Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto?punge infatti Francesca, macontrobatte:Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!La recita del Pater NostroNello studio di, tra le altre cose, trova poi spazio la religiosità diDi, che si professa una “fervente cattolica”.