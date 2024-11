Atalanta i convocati di Gasperini | Scalvini out recuperano in tre

Leggi su Sportface.it

Giorgionon figura tra idell’in vista della quinta giornata della Champions League domani sera a Berna contro lo Young Boys. Nonostante il rientro in campionato sabato sera a Parma a 174 giorni dalla rottura del crociato sinistro il 2 giugno scorso con la Fiorentina, il difensore classe 2003 viene lasciato a riposo per ragioni di opportunità per il lungo periodo di inattività e per i rischi connessi al campo sintetico dello Stadion Wankdorf. Tra i 22 scelti dall’allenatore Gian Pierofigurano invece Sead Kolasinac, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova, che hanno recuperato rispettivamente dalla lesione al bicipite femorale destro riportata a Stoccarda, dalla distorsione alla caviglia destra contro l’Udinese prima della pausa e dalle noie al flessore destro accusate al Tardini.