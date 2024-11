Antonio Catania in sala con ‘Napoli-New York’ | Salvatores mi vede un po’ bordeline

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, in questi giorni sul grande schermo con-New, film di Gabrieleche narra l’immigrazione italiana negli Stati Uniti alla fine degli anni Quaranta, intervistato da ‘La Ragione’, confessa: “Gabriele mi ha sempre affidato ruoli particolari, di personaggi un po’ borderline. E così è stato anche in questo ultimo lavoro, in cui interpreto il direttore di un piccolo giornale a Little Italy. Evidentemente micosì.”, ironizza. Un rapporto, quello fra i due, iniziato a teatro a metà anni Ottanta con ‘Comedians’ e proseguito in una collaborazione che ha prodotto opere quali ‘Mediterraneo’ (premiato con l’Oscar), ‘Sud’, ‘Puerto Escondido’ e ‘Nirvana’. La carriera di(siciliano di Acireale, 72 anni) è iniziata all’alba degli anni Ottanta.