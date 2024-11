Agi.it - Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano

AGI - Un principio di applauso, subito soffocato, accoglie la sentenza all'per. Parte dalle retrovie della più grande aula del palazzo di giustizia, stracolma di curiosi, giornalisti e personale in servizio nella cittadella giudiziaria. Come tutte le precedenti dodici udienze del processo al 31enne reo-confesso dell'di, la compagna incinta di 7 mesi. Seduta sul secondo banco Loredana Femiano, la mamma della vittima, ha un crollo emotivo e scoppia a piangere stringendosi al marito Franco. Poi i genitori della 29enne, uccisa con 37 coltellate dal fidanzato la sera del 27 maggio 2023 nell'appartamento di Senago, si abbracciano con gli altri due figli, Chiara e Mario. A pochi centimetri di distanza da loro in prima fila, a fianco alle sue avvocateGeradini e Samanta Barbaglia, poco istanti prima il barman ha ascoltato senza tradire emozioni il dispositivo letto dalla presidente della Corte di assise Antonella Bertoja che lo haalla massima pena.