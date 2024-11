Volley B1 donne | ore 1830 al PalaLirone Fcredil il test più difficile Arriva l’ex capolista Cesena

Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: ore 18,30 al PalaLirone. Fcredil, il test più difficile. Arriva l’ex capolista Cesena

Esami di maturità in vista per. Si gira la boa di metà girone di andata e Bologna lo fa al primo posto, insieme a Riccione e Vicenza, con un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta. Ma, calendario alla mano, è da oggi in avanti che Laporta e compagne dovranno iniziare a far sul serio: aldi Castel Maggiore, alle 18.30,l’Angelini: sarà scontro diretto che varrà il primato, dato che le romagnole sono quarte, ma a un solo punto dal trio dia, dopo aver perso le ultime due gare consecutive. Vincere, per Bologna, significherebbe staccare una diretta concorrente per le prime tre posizioni che valgono i playoff promozione. Coach Ghiselli prova a recuperare la centrale Fucka, ai box da tre settimane per una distorsione alla caviglia, anche se data la posta in palio potrebbe partire con Alessia Pulliero in coppia con Neriotti e sfruttare la miglior condizione e ritmo gara.