Ilrestodelcarlino.it - Tutti i volti della povertà. In 4mila bussano alla Caritas. E per tanti ci vuole lo psichiatra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Se la ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la". La battuta fulminante di Woody Allen inquadra bene il nodo emerso ieri, durante la presentazione del report2024, riguardo ai disagi correlati ad una vita fatta di rinunce, affrontata tra stenti e cinghia tirata. In totale sonole persone aiutate ddiocesana e di questi un terzo è minorenne. I bisogni emersi tra le 1.691 persone incontrate da, tra Centro d’ascolto diocesano eparrocchiali nel 2023, 58 in più rispetto al 2022, sono significativi: il 30% ha testimoniato difficoltà economiche; il 24% disagio abitativo e il 21% problemi occupazionali. "Attenzione – mette in guardia Claudia Moschini, componente dell’equipediocesana che ha elaborato il report 2024, presentato ieri in presenza dell’arcivescovo Sandro Salvucci e del sindaco Andrea Biancani, in chiesaSan Giovanni –: uno su quattro di quanti si rivolgono, un lavoro ce l’ha.