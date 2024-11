Sport.quotidiano.net - Torino-Monza 1-1: a Masina risponde Djuric

, 24 novembre 2024 - All'Olimpico Grandefinisce in parità il match tra gli uomini di Vanoli e quelli di Nesta. Una sfida che, in avvio, si tinge di biancorosso con Maldini e Pedro Pereira che vanno a un passo dal vantaggio nei primi dieci minuti. Il Toro si sveglia e prova a far male con Adams, ma ci pensa sempre un grande Pablo Marì a evitare il peggio. Si corre tanto da una parte all'altra, poi sembra mancare sempre un po' di lucidità alle due squadre negli ultimi venti metri. Il secondo tempo si apre col il gol di Adamdi testa su angolo dopo appena un quarto d'ora, ma la gioia dura solo due minuti perché, esattamente con la stessa moneta (rete di testa su angolo), Milanche fa pari. Vanoli inserisce Njie per gli ultimi venti minuti e lo svedese entra in partita splendidamente, dando nuova verve alche si rende spesso pericoloso ma senza trovare mai il bersaglio grosso.