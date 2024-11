Terzotemponapoli.com - Sorrentino: “Portieri preferiti? Donnarumma, Provedel e Caprile”

Stefano, ex portiere di Chievo e Palermo tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play. L’ex calciatore ha parlato ovviamente di. Grande spazio negli ultimi anni della sua carriera hanno avuto. I due stanno continuando a crescere e rimangono nel cuore dell’ex portiere del Chievo Verona. Di seguito le parole dia Tv Play.: “Se dovessi scegliere inella storia: Buffon, Peruzzi e Tacconi”Così l’ex portiere: “Negli ultimi anni di carriera ho visto crescere Eliae Ivan. Ho un buon rapporto con tutti e due. Quando ho parato il rigore a Cristiano Ronaldo c’è una bella immagine con Elia che mi abbraccia. Era più contento di me. Ivan lo sento, è un portiere forte e di prospettiva. Io faccio il tifo per loro.