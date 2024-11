Quotidiano.net - Sharon Stone: “Gli uomini violenti vanno tenuti lontano dalle donne. Basta far finta di niente”

Torino, 24 novembre 2024 – “Se per gliil killer numero uno è un attacco di cuore, per lepurtroppo il killer numero uno è ancora un uomo”. Lo ha detto un’incantevolenell'ambito del Torino Film Festival, dove ha ricevuto la Stella della Mole. Alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle, l’attrice – a Torino anche nella nuova veste di produttrice – ha sottolineato quanto sia “importante iniziare a chiedersi chi scegliamo come governanti" con un chiaro riferimento all'attualità e alla politica Usa. “L’America è come un adolescente arrogante e ignorante” “L'Italia ha conosciuto il fascismo, ha vissuto e ha provato cosa vuol dire – ha detto l’attrice –, l'America in questo senso è come un adolescente. Un adolescente arrogante e ignorante, non sa cosa vuol dire, gli americani non viaggiano, molti non hanno il passaporto, vivono nella loro ingenuità.