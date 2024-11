Ilgiorno.it - Salario minimo, no al sommerso. Garanzie negli appalti di Zibido

Undi 9 euro all’ora, per garantire retribuzioni decorose e contrastare il "". La classe politica locale ha deciso di lanciare un segnale e, nel corso dell’ultima riunione della giunta comunale, ha approvato una delibera, che prevede la tutela della retribuzione minima salariale, della sicurezza sul lavoro e del contrasto al lavoro irregolare in tutti i contratti che hanno come committente il Comune diSan Giacomo. Una scelta che a oggi, su tutto il territorio nazionale, è stata fatta solo da una decina di enti locali e dalla Regione Puglia. Nel caso di, l’iniziativa è partita dall’assessore al Lavoro Giovanni Navicello, che osserva: "Intendiamo garantire una retribuzione oraria minima a tutti i lavoratori impegnati in, sube concessioni dei contratti stipulati col nostro Comune.