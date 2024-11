Tg24.sky.it - Revocata l'ordinanza: perché Alessandro Basciano è uscito dal carcere

"È venuta meno il requisito della gravità che deve connotare il quadro indiziario, presupposto indefettibile ai fini di una qualsivoglia misura cautelare": è quanto recita l'del gip che dopo 48 ore ha revocato l'arresto di, 35 anni, l'influencer denunciato per stalking dalla compagna Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni e poi arrestato venerdì. L'è stata pubblicata dallo stessosul suo profilo Instagram. "Giustizia è stata fatta, almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti". Poche ore dopo aver lasciato San Vittore,ha pubblicato nelle sue storie l'ordine di revoca della misura cautelare emesso dopo l'interrogatorio indalla gip Anna Magelli, in cui - si legge nel provvedimento - l'influencer "ha fornito la propria dettagliata e circostanziata ricostruzione dei fatti, negando di avere mai usato violenza fisica né nei confronti della ex compagna, né nei confronti dell'amico di quest'ultima".