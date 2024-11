Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 novembre): Wembanyama torna e trascina gli Spurs. I Bucks vincono ancora

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state sette le partite giocate. Diverse le sfide da non perdere, dove spiccano-Warriors e Lakers-Nuggets, e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.Continua l’ottimo momento degli Orlando Magic che superano i Detroit Pistons per 111-100. Match che vede Detroit partire bene, ma poi sono i Magic a fare la partita e a dare lo strappo decisivo a inizio ultimo quarto, grazie al solito Franz Wagner autore di 30 punti e 8 assist. Per Simone Fontecchio 4 punti in 16 minuti di gioco. Stanno risalendo la china i Milwaukeeche battono gli Charlotte Hornets per 125-119. Match assurdo, che ichiudono solo nell’ultimo parziale, ma soprattutto che Charlotte perde nonostante i 50 punti (e 10 assist) di LaMelo Ball.