Milan il Codice Gerenzani | Fonseca senza coraggio società senza lingua…

Ilva rispettato e ildi Paulonon lo rispetta: squadralingua dopo la JuventusLa misura è davvero colma. Esibizione casalinga invereconda delal cospetto di una Juventus assai rimaneggiata e completamente spuntata a causa dell’asdell’unica sua punta centrale di ruolo, Dusan Vlahovic.Praticamente la squadra di Paulonon ha mai calciato pericolosamente in porta in 95 minuti. Pavido, contratto ed unicamente preoccupato di non subire goal dopo il discutibile 3-3 di Cagliari prima della sosta.questa volta ha difettato diin una partita fondamentale per risalire la china in una classifica insoddisfacente. Un atteggiamento inquietante, che denuncia una asdi equilibrio in campo ma anche nelle valutazioni tecnico-tattiche in panchina.