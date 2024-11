361magazine.com - Il “V-Lifting” è il trattamento anti età non invasivo più amato dalle celebrities. Dove farlo in Italia e perché piace a Kate Moss e Bella Hadid

Si chiama V-, il contouring naturale – senza bisturi e dall’effettoetà – sviluppato indal Dott. Gennaro Barbuto. In cosa consiste ille super modelle ne sono ossessionateDa, il V-scala rapidamente la vetta dei trattamenti liftetà e senza bisturi – più amati.Grazie ad una tecnica rivoluzionaria sviluppata dal Dott. Gennaro Barbuto, medico chirurgo e docente di Master all’Università Federico II di Napoli, il V-si distingue da simili trattamenti di medicina estetica per il suo metodo indolore e non, oltre che per l’estrema efficacia e sicurezza in grado di garre risultati sorprendenti e immediati in una sola seduta della durata di 15 minuti.Dott. Gennaro BarbutoMa in cosa consiste esattamente il V-?Stando ai recenti trend individuati nel segmento della medicina estetica e correttiva, sembra che “l’effetto contouring” sdoganato da, sia tra i trattamenti più richiesti del 2024.