Chi c' è dietro il rapimento e il delitto del rabbino | l' ipotesi che scatena l' ira di Israele

Ildella corrente ultraortodossa Chabad Zvi Kogan sarebbe stato rapito e assassinato da una cellula terroristica uzbeka che avrebbe agito su ordine dell'Iran. Lo riportano i media israeliani, dopo l'annuncio del ritrovamento del corpo dell'uomo, di cui non si avevano tracce da giovedì 21 novembre. Kogan gestiva a Dubai un supermercato kosher e giovedì si è recato ad Al Ain, una città oasi nell'entroterra al confine orientale con l'Oman, a circa un'ora e mezza da Dubai, dove la sua auto è stata trovata abbandonata con segni di colluttazione all'interno e il suo telefono spento. Da un'indagine iniziale, riferisce il portale di notizie "Ynet", è emerso che tre cittadini uzbeki lo hanno seguito dopo che ha lasciato il negozio. Le autorità israeliane sono a conoscenza del fatto che i sospettati sono volati in Turchia e i servizi di sicurezza israeliani collaboreranno con le autorità turche per seguire questa pista.