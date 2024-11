Oasport.it - Calcio femminile: la Juve vince e va in fuga in serie A. Frenano Fiorentina e Roma

ntus. La vecchia Signora non sbaglia, espugna il campo del Como e vola a +5 dall’Inter in occasione dell’undicesima giornata del Campionato diA 2024-2025 di. Un turno importante, sancito anche dai pareggi importanti di.E’ un match partito in salita per le bianconere, ritrovatisi sotto 1-0 a causa della rete di Kerr, servita da un delizioso tocco di tacco da parte di Nischler. Ma la gioia delle comasche dura poco, perché all’11’ la bomber Bonansea pareggia subito i conti con un’incornata su un pallone spiovente di Boattin. Al 31’’ ci pensa invece Girelli a firmare l’1-2, smarcandosi in area e colpendo di testa superando l’estremo difensore del Como. Il tris della sicurezza arriva per merito di Caruso al secondo minuto di recupero prima dell’intervallo; l’attaccante si è artefice di un bolide destro passatogli da Cantore.