Basciano dopo l'arresto rivela la sua verità: "Sophie nei club privati fino a tarda notte, nostra figlia usata"

Subitola scarcerazione,prende la parola sui social e spiega la sua versione dei fatti. O meglio, la lascia intendere, in vista di un’intervista che rilascerà oggi pomeriggio a Fabrizio Corona. “Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di miaverrà tutto fuori”, anticipa. Nel lungo sfogo pubblicato questanon cita direttamente, ma è evidente il riferimento all’influencer e alla madre Valeria Pasciuti. La minaccia è quella di smascherare vicende sommerse. “Tutto quello che è successo prima,e durante perché le persone oneste leali devono sapere chi hanno davanti”, si legge su Instagram. “La furbizia, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro devono cadere come le maschere che portano la strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave ine tutto quello che ho passato verrà tutto alla luce del sole cara Valeria e”.