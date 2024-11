Ballando con le Stelle eliminazione choc a fine puntata | l’annuncio di Milly

Leggi su Caffeinamagazine.it

La nonadicon le, andata in onda il 23 novembre 2024, ha riservato momenti intensi e colpi di scena, culminando con l’di una coppia pazzesca. La serata si è aperta con un atteso spareggio, che ha visto coinvolti anche Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi. La tensione era palpabile, poiché il pubblico doveva decidere chi continuare a sostenere nella competizione. Durante la serata, non sono mancate le polemiche.>> “Per te è finita”. Grande Fratello, il concorrente fuori per sempre ma è caos dopodi SignoriniIl giudice Guillermo Mariotto ha suscitato discussioni con le sue critiche e commenti controversi, mentre Selvaggia Lucarelli ha messo in discussione alcune coreografie, creando un clima di tensione tra i giurati. Le esibizioni hanno spaziato da momenti di grande spettacolo a performance più modeste, riflettendo le difficoltà che alcuni concorrenti hanno affrontato durante il programma.