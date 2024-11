Dilei.it - Amici, pagelle della nona puntata: cosa è successo domenica 24 novembre

Leggi su Dilei.it

Nuovo appuntamento con24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla. Dopo l’eliminazioneballerina Rebecca, nuove sfide e confronti nella Scuola più famosatv italiana. A giudicare gli allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, sono stati per il canto Al Bano e Brunori Sas, mentre per il ballo Anbeta. Ospite Gianni Morandi, che ha presentato il suo nuovo singolo. In sfida sono finiti per la terza volta consecutiva Teodora e Luk3. Laè stata indubbiamente segnata dalla propostaCelentano, che ha letteralmente scatenato il caos tra i professori e i concorrenti.Alessandra Celentano, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Voto 8Alessandra Celentano è