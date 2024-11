Gaeta.it - Una tragica storia di depressione nella comunità di Nole: il caso di Perla e Carola

Facebook WhatsAppTwitter Drammatici eventi hanno scossoCanavese, un tranquillo comune alle porte di Torino, dove una giovane madre ha compiuto un gesto fatale, lasciando dietro di sé unadi sofferenza e una vita spezzata. Il lutto ha colpito non solo la famiglia coinvolta ma anche l’intera, mettendo in evidenza l’urgenza di affrontare le problematiche legate alla salute mentale, in particolare dopo la gravidanza. Questa notizia riporta alla luce la necessità di maggiore consapevolezza e supporto per le famiglie che fronteggiano lae altre malattie mentali.Il dramma scoperto dal maritoIl tragico evento ha avuto luogo nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Antonio, marito di, rientrando in casa dopo una giornata di lavoro, ha trovato la porta della loro abitazione chiusa.