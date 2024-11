Thesocialpost.it - Tragedia familiare per l’ex calciatore Serginho: il figlio muore a soli 20 anni

Un dramma inimmaginabile ha colpitodella Serie A, che per la prima volta ha deciso di condividere pubblicamente il dolore per la perdita delDiego, scomparso prematuramente lo scorso 7 agosto. Il giovane aveva solo 20. Fino a oggi,aveva scelto il silenzio, mentre la moglie, Lia Paiva, si era esposta nelle settimane precedenti per raccontare le drammatiche circostanze dellae lanciare un accorato appello.La causa del decesso: un’infezione letaleDiego è morto a causa di una setticemia provocata da un’infezione batterica. Secondo quanto spiegato dalla madre, tutto sarebbe iniziato da un semplice brufolo sulla spalla, che si pensava fosse stato infettato durante un incontro di Ju Jitsu. L’infezione si è però rapidamente diffusa in tutto il corpo.