Tennis le candidature dei WTA Awards | Jasmine Paolini in lizza per due premi

Il giustoo per una stagione stellare.ha vissuto un 2024 magico, concluso con il quarto posto in classifica, miglior piazzamento per unata italiana nella storia, e con il successo nella Billie Jean King Cup da trascinatrice in singolare ed in doppio. Un’annata da applausi, che è stataata anche dalla WTA.La massima associazione delfemminile ha diramato le nominations per glidi questa stagione e tra le candidate per la migliore giocatrice del 2024 c’è anche la nativa di Bagni di Lucca. Assieme a lei le migliori dell’anno: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Qinwen Zheng, l’Olimpo del movimentotico internazionale.Non è finita qui per: l’azzurra è inanche per ilo di miglior doppio della stagione assieme a Sara Errani.