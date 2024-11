Ilrestodelcarlino.it - Segregata in casa dal marito: “Torturata e minacciata di morte. Ora sono salva grazie all’Italia”

Reggio Emilia, 23 novembre 2024 – “Se fossi rimasta in Pakistan sarei stata uccisa. MioA. ci aveva già provato due volte, gettandomi addosso nafta e provando a darmi fuoco. Ora in Italia il mio futuro non sarà come il mio passato, e spero di dare ai miei tre bambini ciò che io non ho avuto: la possibilità di seguire e vivere i loro sogni”. Sundus Alì, 37 anni, sopravvissuta come una prigioniera, vuole cominciare una nuova vita. Parla un po’ in inglese, un po’ in un italiano stentato dall’accento dolce: “L’ho imparato su YouTube. Scrivevo dietro a cartoncini perché A. non mi ha mai comprato nemmeno un quaderno”. Lei dove si trova adesso? “In una struttura protetta in Italia. Mi hanno portato via dal Pakistan con un’operazione svolta dall’ambasciata italiana, Interpol e forze di polizia italiane, Procura e Servizi sociali di Reggio Emilia”.