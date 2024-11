Gaeta.it - Rallentamenti nella produzione automobilistica: Sodecia Automotive Raiano adotta il contratto di solidarietà

Facebook WhatsAppTwitter Il settore automobilistico sta affrontando diverse sfide legate aproduttivi e critiche di mercato, influenzando lavoratori e fornitori. In questo contesto, l’azienda, storicamente nota come F&B, ha attivato undi. Questo provvedimento, simile a quelloto dalla Magneti Marelli di Sulmona, coinvolge circa 50 dipendenti, che sperimenteranno una riduzione dell’orario lavorativo, ma con la garanzia della conservazione dei contributi previdenziali. Analizziamo insieme le ragioni e le implicazioni di questa scelta.Ildie i suoi effettiIldiè uno strumento che permette alle aziende di ridurre temporaneamente le ore di lavoro per una parte dei loro dipendenti, senza però intervenire sulle retribuzioni in modo drastico.