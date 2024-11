Gaeta.it - Previsioni di spesa per regali di Natale: gli italiani tagliano il budget per il 2024

La stagione natalizia si avvicina e con essa anche la tradizionale corsa ai, ma glipotrebbero affrontare la festa con un portafoglio più leggero. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, quest'anno lacomplessiva per i doni natalizi è destinata a calare significativamente, passando dagli oltre 11 miliardi di euro del 2023 ai circa 10 miliardi nel, segnando un abbassamento del 9%. Le motivazioni di questo fenomeno sono varie e riflettono le attuali difficoltà economiche delle famiglie.Le cause della riduzione dellaLe difficoltà economiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, complice l'aumento dei costi e l'inflazione, hanno un impatto diretto sulle decisioni di acquisto. Le famiglie italiane, infatti, si trovano a dover affrontare spese quotidiane sempre più elevate, soprattutto per spese inevitabili come cibo, trasporti e bollette, che assorbono oltre il 56% delmensile medio.