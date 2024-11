Per i regali di Natale gli italiani spenderanno meno e prima (approfittando del Black Friday)

Leggi su Open.online

Che si tratti dio sfizi personali, difficilmente gli acquisti delle famiglie italiane torneranno ai livelli pre pandemia. In termini percentuali, le spese “obbligate” costituiscono ancora la gran parte delle uscite. Ovvero, per bollette, carburante e cibo, ogni nucleo famigliare italiano consuma in media, mensilmente, 1.191 euro, il 56% della spesa totale, che in valore assoluto si attesa a 2.128 euro. Sono i dati della Cgia di Mestre relativi al 2023, che rivelano sì una flessione delle spese “obbligate” rispetto al 2022 – erano il 57,1% del totale – ma comunque più alte rispetto a quando il Coronavirus si è diffuso nel mondo. Sul tavolo degli imputati c’è l’inflazione. La crisi energetica, poi, ha stabilizzato le spese relative al settore energetico su soglie maggiori.«A causa dell’aumento dell’inflazione e della conseguente erosione degli stipendi osservata in questi anni, molte famiglie – spiega la Cgia – sono state costrette a concentrare gli acquisti in particolare per “vivere”, e per recarsi e tornare dai luoghi di lavoro o di studio.