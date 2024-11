Gaeta.it - Milano accoglie l’opera di Laika in commemorazione della lotta contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter Un’opera evocativa dell’artistaha fatto la sua comparsa a, a soli due giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazionele donne. Questa installazione non solo abbellisce il panorama urbano, ma porta anche un messaggio potente e significativo che invita alla riflessione. La street art, sempre più utilizzata come strumento di denuncia sociale, trova qui una delle sue espressioni più concrete.e il contesto socialeLa nuova opera di, dal titolo “Smash the patriarchy“, è situata in una delle zone più frequentate di, precisamente tra viale Tunisia e via Lecco. Questo luogo è scelto non solo per la sua visibilità, ma anche per il forte significato che assume in questo periodo. Con la Giornata internazionale per l’eliminazionele donne alle porte, l’installazione disi inserisce in un dibattito attuale e cruciale sulladi, che continua a colpire molte donne in tutto il mondo.