Ilgiorno.it - Milan Games Week & Cartoomics 2024: eventi, ospiti internazionali e il gotha di videogiochi e fumetti

Leggi su Ilgiorno.it

o – Ao è in scena per tutto ilend la. Organizzata da Fierao in collaborazione con Fandango Club Creators, MGWCMX è teatro di numerosissimi, talk, panel, incontri connazionali ee la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica. Un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium di Fierao (Rho). Organizzata da Fierao con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi fan e appassionati che accorreranno a Fierao (Rho), grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno, consultabile sul sito ufficiale