Manita dell’Inter a Verona Inzaghi | Grande prestazione

, 23 novembre 2024 – L’Inter a forza cinque rifila unaalin un tempo di gioco, il primo, e fissa un record nella sua storia, che era risalente al 1964. Non era accaduto altre volte che i nerazzurri riuscissero a segnare cinque reti in 45 minuti. Non c’è stata storia a, profonde riflessioni sul futuro di Zanetti, con addirittura il ritorno al gol del Tucu Correa, che ha sostituito un Lautaro influenzato. Poi ci hanno pensato Thuram con una doppietta delle sue, in mezzo però alle belle statuine scaligere, e i gol di De Vrij e Bisseck a chiudere i conti di una partita mai in discussione.si gode la risposta dei suoi, che hanno avuto poco tempo per preparare la sfida, mentre in casa Hellas è tempo di riflessioni dopo l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite giocate.