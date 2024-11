Ilfoglio.it - L'ombra di Harauld Hughes, il drammaturgo che non esisteva

è nato a Cardiff nel 1931, ha abbandonato la famiglia per trasferirsi a Londra all’età di un anno ed è diventato uno dei più rinomati drammaturghi del Dopoguerra, fino alla morte nel 2006. Gli è sopravvissuta la moglie Virginia Lovilocke, celebre sia come chef, sia come teologa. Inoltre, come si può sospettare da alcuni dettagli nella sua scheda biografica sul sito della Faber & Faber,non esiste. Ciò nondimeno, possono essere acquistate le sue opere, suddivise in tre volumi (The Models Trilogy, Four Films e Plays Prose Pieces Poetry, ciascuno a 12,99 sterline), con introduzione di Richard Ayoade. Quest’ultimo è un bravo attore britannico (l’ha doppiato anche Saverio Raimondo), con un certo talento nella scrittura e una notevole predisposizione ai paradossi. Adesso arriva in libreria – non è mai stato tradotto in italiano, speriamo che qualcuno rimedi – con The Unfinished(Faber & Faber, 224 pp.