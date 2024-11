Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 1-2, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’australiano non demorde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)30-15 Battuta esterna vincente, l’no si sta aggrappando al servizio.15-15 Palla corta di De, contro-smorzata di rovescio di, poi l’no stecca di diritto.15-0in ritardo sul tempo del colpo, diritto in rete.2-2 Battuta vincente al centro.40-0 Ace esterno.30-0 Scambio vinto sull’amata diagonale di rovescio.15-0 Servizio e rovescio vincente dell’no.1-2 Rovescio profondo di De, lungo quello di.40-30 Ace al centro.30-30 Deva fuori giri e mette largo il diritto lungolinea.30-15 Battuta vincente al centro di un coriaceo n.9 al mondo.15-15 Sul nastro il rovescio in back di.0-15 Tempesta di colpi potentissimi di, lungo il back di rovescio dell’no.