Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Shiffrin imbattibile, seconda Colturi! Peterlini ancora migliore azzurra

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE14.28: Delusione in casa Italia perchè, dopo la prima manche, era lecito attendersi qualcosa in più. 20mo posto per, 21mo per Beatrice Sola, prima volta a punti per lei in Coppa del Mondo. Peccato per le uscite di una Giorgia Collomb che lascia ben sperare e per Lara Della Mea, reduce da una prima manche di altissimo spessore.14.26: Mikaelacoglie la sua vittoria numero 98 in carriera e ormai le 100 sono dietro l’angolo. Secondo posto e primo podio in carriera e per l’Albania una grande Lara, terza piazza per la svizzera Camille Rast, altra atleta in forte ascesa dopo un paio di stagioni non semplici. Quarta una Holdener che sembra essersi messa dietro alle spalle l’infortunio14.25: VINCE MIKAELA! La statunitense mantiene 55 centesimi di vantaggio su una splendida Lara, terzo posto per Camille Rast14.