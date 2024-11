Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Mercedes incontenibili in Q1, eliminato Perez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.21 Russell ha preceduto Hamilton di 0.039, Verstappen di 0.113, Leclerc di 0.260, Piastri di 0.264, Sainz di 0.298, Norris di 0.406. C’è veramente tanto equilibrio.7.20 Eliminati i seguenti piloti dal 16° al 20° posto:, Alonso, Albon, Bottas e Stroll.7.18Sergio. Continua l’annata da incubo per il messicano della Red Bull.7.18 Scatenate le. Russell in vetta in 1’33?181, seguito da Hamilton a 0.039.7.17sale in dodicesima posizione, ma non è ancora sicuro di superare il taglio.7.16 Verstappen si porta davanti a tutti: 0.064 su Russell.7.15 Tre minuti al termine. Russell al comando davanti a Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Verstappen e Hamilton.al momento è 18° e virtualmente.7.13 Russell conferma la velocità dellae si porta al comando in 1’33?363.