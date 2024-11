Joy la spiegazione del finale | chi era il primo bambino della FIV e cosa è successo ai ricercatori nella vita reale

Leggi su Cinefilos.it

Joy, ladel: chi era ilFIV eaiJoy di Netflix ha avuto unsoddisfacente perché ha rivelato come è nato ilda fecondazione assistita, ma anche per i temi che erano parte integrante del dramma biografico e che sono stati celebrati dal. Basata sulla storia vera di come tre scienziati britannici hanno reso la fecondazione assistita una realtà, Joy si concentra tanto sulla ricerca e sugli ostacoli scientifici quanto sul costo umano subito da Jean e Bob, soprattutto sotto forma di relazioni rovinate, minacce di morte e attacchi alla loro privacy e a quella dei loro pazienti.In effetti, Jean ha dovuto lottare contro sua madre e la sua comunità sulla bontà delle loro intenzioni per tutto il film, mentre Bob ha cercato in tutti i modi di far sì che il pubblico si immedesimasse in coloro che lottano per concepire, per poi essere demonizzato nei talk show e dalla stampa.