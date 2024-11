Italbasket Casalone | Contenti della prestazione dei ragazzi ora testa al ritorno

Leggi su Sportface.it

Il vice allenatore dell’, Edoardo, che nel secondo tempo ha sostituito Gianmarco Pozzecco, ha parlato in seguito alla vittoria degli azzurri contro l’Islanda: “Il CT ha avuto un forte mal die non è riuscito a rientrare in campo ma ora sta bene. Siamo moltoper laofferta dai, che hanno dimostrato il giusto spirito giocando una gara solida e concentrata. Non abbiamo avuto fluidità ad inizio del terzo quarto ma poi la squadra ha rimesso le cose a posto. Oraa Reggio Emilia“.Parola poi a Grant Basile, che ha raccontato il suo esordio: “Per me e la mia famiglia è un onore vestire questa maglia e stasera è stato emozionante. È stato stupendo allenarsi con questie lo staff tecnico ha fatto un grande lavoro. È stata una bellissima partita e sono felice, lo dico ancora una volta, di giocare con la scritta Italia sul petto.