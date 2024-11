.com - Il gusto delle feste al Cannavacciuolo Bistrot Torino

È un’eleganza discreta e rilassata quella che definisce l’atmosfera del, ambiente perfetto per trascorrere le festività di fine anno, con il loro carico di gioie e auspici da condividere con le persone più care. Per l’occasione, Chefe l’Head Chef delGabriele Bertolo hanno studiato due esclusivi menu per celebrare il pranzo di Natale e la cena di Capodanno con stile, seppure in un contesto che invita a sentirsi a casa.Siamo nell’elegante quartiere Borgo Po, alle spalle della celebre Chiesa della Grande Madre di Dio, dove il, 1 Stella Michelin dal 2018, è ormai un punto di riferimento consolidato nel panorama gourmet torinese. Gli interni del locale, pensati seguendo l’antica filosofia cinese del Feng Shui per infondere serenità e armonia agli ospiti, sono la cornice ideale per i momenti di festa più intimi.