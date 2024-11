Justcalcio.com - Il crack sfrenato di Cassano: “Fa schifo… è schifosa la cosa di Ranieri”

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 10:56:35 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Antoniogiocatore del Real Madrid tra il 2006 e il 2007è stato molto critico nei confronti della decisione dei proprietari del La Roma ingaggia il veterano Claudio(73 anni) essere il loro allenatore per sei mesi e poi diventare manager.I Friedkin hanno commesso un errore in più, sono incompetenti. Fa schifo. È una mossa rischiosa che gliela farà pagareAntonio“I Friedkin hanno commesso un errore in più, sono incompetenti. Quando hanno visto che l’atmosfera era avvelenata hanno pensato: ‘Porterò qualcuno per calmare tutti’. È disgustoso. È una mossa rischiosa che farà impazzire”. I Friedkin lo pagano”, ha detto indignato, che giocava nella Roma dal 2001 al 2006in esso Podcast “Lunga vita al calcio”.