Grey’s Anatomy 21 recensione | espedienti e grandi ritorni tutto cambia per non cambiare

Il primo episodio della ventunesima stagione del medical drama più longevo della tv riporta alcuni volti storici e mette a rischio gli ultimi arrivati: come finirà? Ogni giovedì in streaming su Disney+. Ventuno stagioni. Un traguardo impressionante quello ottenuto da Grey's, il medical drama che dopo E.R. ha reinventato il genere mescolando romance e situazioni al cardiopalma come nessuno prima, ispirando molti titoli di genere venute dopo. Prima c'è stata la stagione che ha visto l'addio come regular della "leggenda", ossia la Meredith Grey di Ellen Pompeo, insieme all'arrivo dei nuovi specializzandi. Poi, quella successiva che - complice lo sciopero degli sceneggiatori e attori - ha avuto un numero di ridotto di episodi e quindi una maggior presenza della protagonista in percentuale.