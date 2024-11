Notizie.com - Costituente del Movimento 5 Stelle, quale sarà il futuro? Conte fischiato

Tra oggi e domani va in scena, al Palazzo dei Congressi di Roma, l’assemblea, Nova, del. L’obiettivo è capire cosadeldel partito.Dibattiti, tavole rotonde e interventi per andare ad approfondire, con la presenza di migliaia di persone tra cui anche delle persone molto note. Pronti via allasi è guadagnato i fischi dei presenti Giuseppe, considerato un innovatore che ha snaturato il concetto deldelil(ANSA) Notizie.comUn dibattito nato per consultare alcuni temi molto delicati tra cui quello di sancire il carattere deloltre al definire alcuni passaggi per la stipula definitiva di alleanze politiche o per proibirle, fino al rinnovo degli equilibri interni eliminando la figura del garante a vita.