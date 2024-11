Lapresse.it - Argentina, protesta degli operatori sanitari contro salari bassi

Glipubblici hanno tenuto una fiaccolata nel centro di Buenos Aires, in, perrele politiche di privatizzazione promosse dal governo di Javier Milei e i.Medici, infermieri e tecnici denunciano il deterioramento del sistemao pubblico, la mancanza di investimenti e la negligenza economica nei confronti dei professionisti, che ricevono uno stipendio al di sotto della soglia di povertà. La mobilitazione si è conclusa con un enorme flash mob di rianimazione cardiopolmonare a simboleggiare, secondo gli organizzatori, che “la sanità pubblica è viva e continua a lottare per la sua sopravvivenza”.Gli stipendi di ingresso per la maggior parte delle posizioni ammontano a circa 700.000 pesos (669 euro), mentre lo stipendio minimo sopra la soglia di povertà è di circa 900.