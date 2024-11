Violenza sulle donne, l'influencer rifiutata dalle scuole torinese perché circolano le sue foto nuda

Leggi su Open.online

Stefania Secci è un’influencer ed ex modella che fa l’attivista contro ladi genere. Avrebbe dovuto parlare in duea Torino, l’Istituto Vittone di Chieri e la scuola media di Pino, sul tema. Ma gli incontri sono stati annullati.in questi giorni sono state diffuse alcunedi nudo di Secci. Tra cui quelle che si trovano su un sito spagnolo a pagamento. «L’intervento previsto per il 25 novembre non avrà luogo in quanto l’Istituto ha acquisito ulteriori informazioni sulla signora Secci e, al momento, non si ritiene che il suo incontro con gli studenti possa avere una ricaduta didattica e/o educativa» ha scritto la dirigente Elena Maria Garrone.L’attivista e leA La Stampa Stefania Secci dice di essere amareggiata: «Le dirò più, sono davvero triste, è un’occasione persa.