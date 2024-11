Ilgiorno.it - Un angolo di dolcezza da 44 anni: “Tra i cioccolatini c’è l’amore”

Milano – Unisce la passione per i dolci alla creatività, la signora Marilena Testori, che ha 88e che 44fa ha inaugurato il suo“Le dolcezze di Marilena“ al mercato comunale coperto di piazza Wagner, il più antico di Milano, fondato nel 1929. Oggi dietro il bancone c’è la figlia Gloria. Ma la fondatrice è attivissima: a casa confeziona con le sue mani le composizioni che i clienti trovano sugli scaffali. Con tulle, cartoncini, piccoli pupazzi, fiori di stoffa e tanto altro materiale, anche di riciclo, all’insegna dell’anti spreco, Marilena dà vita alle sue creazioni. Gioia per gli occhi, prima ancora che delizia per i palati dei destinatari dei pacchetti pieni di, caramelle e non solo. “La bottega storica creata dalla mamma – dice Gloria – è specializzata nella ricerca di prodotti particolari e originali:, marron glacé naturali, praline, caramelle di ogni genere, biscotti artigianali ma anche marmellate naturali e mieli italiani.