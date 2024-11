Anteprima24.it - Tutela alimentare, 45 sanzioni e 7 illeciti in Campania

Tempo di lettura: 3 minutiSalvaguardare il made in Italy e la salute dei consumatori: sono gli obiettivi della campagna di controlli agroalimentari condotta dai reparti carabinieri forestali operanti ine finalizzati alla verifica della corretta applicazione delle normative di settore. In particolare, i controlli hanno riguardato la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, per verificarne la corretta etichettatura ed esposizione per la vendita al consumatore. Su 99 controlli eseguiti, più della metà sono risultati non conformi, con 45amministrative elevate per oltre 80mila euro e settepenali rilevati. Tre le attività di maggior rilievo si segnala quella effettuata a Taurasi (Avellino), dove i militari hanno multato un’attività di stoccaggio del vino risultata carente dal punto di vista igienico-sanitario, con il sequestro di 17.